Ex-Ski-Queen Lizz Görgl ist Dancing Star 2019

Was für ein Start in die letzte Show der 12. Staffel. Michael Schottenberg und Conny Kreuter legten einen tollen Jive aufs Parkett. Standing Ovations vom Publikum. "Ich war so nervös, dass ich das irgendwie nicht kann, dass ich mich blamiere, dass ich zu alt bin", so Schottenberg. Diese Sorge musste er nicht haben. "Heute hat wirklich jede Zelle in deinem Körper getanzt. Fantastisch", meinte Jurorin Nicole Hansen. "Sie sind die Seele dieser Dancing-Stars-Staffel", so Karina Sarkissova.