Michael Schottenbergs Reise von Dancing-Stars auf den OP-Tisch

Sein nächstes Projekt, neben seinem Kinderbuch, ist jetzt mal eine Leistenbruch-OP. "Das sind Verletzungen, die halt aufgetreten sind, aber das kann man alles reparieren und dann geht’s mir wieder gut", meint er dazu.

„Ich war einfach nur überwältigt über die Leistungen, die der Schotti gebracht hat. Weil er wirklich sehr viele Schmerzen hatte, weil wir so viel durchgemacht haben. Es war wahnsinnig viel, wahnsinnig stressig. Das kann man gar nicht beschreiben, man weiß ja nicht, wie der riesengroße Apparat hinter den Kulissen funktioniert. Das ist so viel und ich war so glücklich, dass er das so unfassbar gut gemacht hat. Ich war einfach nur megastolz auf ihn. Er ist so großartig und ich bin wirklich dankbar, dass ich so eine schöne Reise mit so einem Seelenpartner machen durfte“, drückte ihn Conny Kreuter liebevoll an ihre Brust.

Da haben sich wirklich zwei gesucht und gefunden - auch der Showtanz, den Conny für ihn choreografiert hat, war sensationell. Samt Überraschungsauftritt von Stefan Petzner!