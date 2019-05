Der, der dem Sarg entstieg: Petzners Dancing-Stars-Resümee

"Alle drei Paare waren verdient im Finale. Vom Tanzen her war das Wahnsinn, was die abgeliefert haben. Ich kann mittlerweile glaub ich mitreden, ich kann nicht selber Tanzen, aber ich kann zumindest bisserl beurteilen, ob das jetzt schwer war oder nicht. Gratulation an alle drei. Und besondere Gratulation an Lizz und Thomas."

Er selbst hat die letzten Tage viel über seine Teilnahme bei der Show nachgedacht, ein Resümee gezogen. "Die ersten Tage danach waren natürlich hart, denn kurz vorm Finale auszuscheiden tut natürlich weh, Blech ist immer undankbar. Hab dann auch viel nachgedacht, was eigentlich meine Motivation war. Die war immer eigentlich nur nicht in der ersten Runde rausfliegen und den Mensch hinter dem Politiker zeigen zu können und vielleicht manches Klischee und Vorurteil abbauen zu können, plus einfach dem Publikum Spaß und Unterhaltung zu bieten. Dass ich nicht der perfekte Tänzer bin, ich bin ja nicht naiv, das habe ich ja gewusst. Es haben viele ihr Bild verändert, den Stefan anders kennengelernt. Das hat wahnsinnig viel Kraft gegeben und Freude auch", meint er.