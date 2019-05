Dancing Stars: „Stefan Petzner hat der Einschaltquote gut getan“

Beim Tanz-Talk auf schauTV wurde natürlich auch der schlimme Finger in Richtung Jury vom frisch ausgeschiedenen Dancing-Stars-Teilnehmer Stefan Petzner heiß diskutiert. „So was darf nicht passieren, man muss auch sauber verlieren können. Auch in der Niederlage muss man zeigen, dass man Sportsmann ist im innersten“, meinte Mentalcoach und Wertungsrichter Michael Herdlitzka.

Er ist sich sicher, bei einem echten Tanzturnier wäre der Tänzer ziemlich lange gesperrt worden.