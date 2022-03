Musicalstar Uwe Kröger würde gerne seinen Lebensgefährten heiraten

Nach mittlerweile zwei harten Jahren aufgrund von Corona, hat Musicalstar Uwe Kröger endlich wieder Positives zu erzählen. "Wir haben endlich einen Job, mein Partner (Kiko - Anm.) und ich machen eine Tapas-Bar in Spanien auf, wo ich lebe, um einfach ein zweites Standbein zu haben", so Kröger zum Magazin "Das Wien".

Kiko ist ohnehin das Ein und Alles für Uwe Kröger. "Verheiratet sind wir noch nicht. Zum Ersten wollte ich nicht in der Insolvenz (Kröger schlitterte 2019 in eine Privat-Insolvenz - Anm.) und zum Zweiten nicht in der Pandemie heiraten. Wir würden aber sehr gerne heiraten, aber in einem engen, kleinen Rahmen."