Musical-Star Uwe Kröger geht jetzt unter die Designer

"Ich bin demütiger geworden, schätze und pflege Freunde und Familie mehr als vorher, was natürlich auch an der vielen Zeit liegt. Der Tod meiner Mutter hat mich sehr getroffen und mich noch mehr entschleunigt", beschreibt Musical-Darsteller Uwe Kröger im Gespräch mit dem Magazin Style Up Your Life! seine derzeitige Lebenssituation.

Jetzt hat der smarte Wahl-Spanier – nach Promis wie Nina Proll oder Bettina Assinger – für die "Style Collection", die eigene Modelinie des Magazins, ein T-Shirt designt.