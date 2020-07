„I zag di au“: Nina Proll bringt T-Shirt-Kollektion heraus

„Ich wollte schon immer mal mein eigenes T-Shirt entwerfen. Es freut mich ganz besonders, dass ich diese Idee mit den beiden umsetzen konnte“, lacht sie.

„Ab sofort wird es eine eigene ,Style Up Your Life! Fashion Collection' geben. Bestehend aus unisex Hoodies, Shirts, Bags und vieles mehr. Dazu kommen exklusive Star Collections, wo wir mit bekannten Persönlichkeiten stylishe It-Teile lancieren werden. Es freut uns sehr, dass wir Nina Proll für den Kick-off dieses einzigartigen Projektes gewinnen konnten. Nina ist ein Ausnahmetalent. Sie ist immer am Puls der Zeit, polarisiert und begeistert. Was liegt da näher, als mit ihr so eine kreative Kollektion umzusetzen“, schwärmen die beiden Style Up Your Life!-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner.

Erhältlich sind die Shirts um 29,90 Euro auf www.styleupyourlife.at.