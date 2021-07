Uwe Kröger über sein hartes Corona-Jahr, den Verlust der Mama und sein neues Engagement

Das Stück soll am 16. Oktober im Festspielhaus Neuschwanstein im deutschen Füssen Premiere feiern. „Es endet damit, dass wir alle nicht Gott sind. Wir wollen quasi fliegen und kommen der zur Sonne zu nahe und verbrennen. Also, was macht die ganze Technik mit uns, wo werden wir übermütig und arrogant? Das sind so Themen, die gerade in der heutigen Zeit sehr brisant sind.“

Kröger hofft natürlich, dass es keinen weiteren Lockdown mehr geben wird und das Stück wie geplant im Oktober stattfinden kann.

„Wir haben eine Impfung, wir wissen, wie wir uns schützen können. Ich hoffe, dass die Menschen jetzt lernen, mit dem Virus umzugehen. Wir können uns wehren“, ist sich der gebürtige Westfale sicher.