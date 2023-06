Kabarettist Andreas Ferner: "Ich war eine wahnsinnige Krätzn"

Wie Ferner mit Lampenfieber umgeht

Und trotz langjähriger Bühnenerfahrung (im November feiert er 25-jähriges Jubiläum) ist Lampenfieber immer noch ein Thema. „Auch wenn du weißt, das Programm ist geil, du kannst es gut bringen, kann es trotzdem total schief gehen. Deshalb hab ich vor jedem Auftritt sehr starkes Lampenfieber. Ich hab auch sehr viele Rituale, um das zu bekämpfen.“

Dazu gehören Meditation, dann eine Art Gebet und gerne schaut er sich auch kurz vor seinem Auftritt zur Inspiration Videos von seiner deutschen Kollegin Carolin Kebekus an. „Um in diese emotionale, aber auch sehr positive Energie hineinzukommen.“

Im November steht auch Ferners 50er an, mit dem er schon auch zu kämpfen hat. „Als Schauspieler und Kabarettist hat man doch eine gewisse Eitelkeit und will möglichst lange noch frisch und jung ausschauen. Also, so leicht ist das nicht“, meint er schmunzelnd.

