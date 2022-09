Als Kabarettist Andreas Ferner im Aufklärungsunterricht einen Kreislaufkollaps hatte

Seit über 20 Jahren ist Andreas Ferner (48) HAK-Lehrer. Und was ihm da tagtäglich unterkommt, ist wirklich bühnenreif. Am Freitag gibt’s sein Best-of-Programm "Stundenwiederholung" im Radiokulturhaus in Wien (19:30 Uhr).

Eine der originellsten Ausreden, die er von einem Schüler gehört hat, war etwa, als dieser 20 Minuten zu spät kam und meinte, er sei in einen Kanal gefallen. "Ein Jugendlicher wollte sich auch einmal vor dem Turnunterricht drücken und hat gesagt, er habe einen Kreuzbandriss, hat sich aber wirklich aufs Kreuz gegriffen", lachte er.

Auch aus seiner eigenen Schulzeit erzählte er dem KURIER eine etwas unangenehme Anekdote. "Als wir Aufklärungsunterricht hatten, hatte ich einen Kreislaufkollaps. Meine damalige Freundin, die ich seit zwei Tagen oder so hatte, fand das weniger sexy und hat sich gleich wieder getrennt."