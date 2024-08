Großer Schreck bei Lugner-Witwe Simone: Sie war in einen Autounfall verwickelt

Am Dienstag erlebte sie aber einen Schreckmoment. Denn als sie mit Richard Lugners BMW auf dem Weg zu einem Termin war, hatte sie einen Unfall. "Meine Spur war einspurig und ich sollte laut Navi wenden, um drüben auf die andere Spur zu kommen und nach Praha abbiegen. Also habe ich, als kein Gegenverkehr war, den Blinker gesetzt, bin so weit wie möglich nach rechts gefahren, um nach links rüber zu drehen. Und dabei ist mir dann der hinter mir in meine Türe gefahren, vorne", bestätigt sie gegenüber der Gratiszeitung "Heute" den Unfall.