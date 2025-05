JJ über Song-Contest-Druck: "Ich vertraue auf mein Können"

"Wasted Love", so heißt das Lied, mit dem der gebürtigen Wiener mit philippinischen Wurzeln für Österreich beim Eurovision Song Contest in Basel antreten wird. Und dass das keine verschwendete Liebesmüh ist, beweisen die Wettquoten, bei denen der Countertenor (er studiert u. a. auch bei Sopranistin Linda Watson) derzeit sogar auf Platz 2 liegt.

Viel Druck auf den zarten Schultern des 23-Jährigen. „Ich gehe einfach mit der Einstellung hin, dass es gut wird. Ich vertraue auf mein Können. Ich hätte das Lied ja nicht aufgenommen, wenn ich es nicht singen könnte. Man kann gewisse Sachen nicht steuern im Leben. Man soll sie einfach so aufnehmen, wie sie sind, und ich freue mich auf diese einmalige Möglichkeit“, so JJ (eigentlich Johannes Pietsch) in der KURIERTV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“ (jeden Sonntag um 18:30 Uhr).

