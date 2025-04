Eurovision Song Contest: Conchita Wurst und JJ präsentieren Duett

Beim diesjährigen Eurovision Song Contest wird Sänger JJ sein Glück für Österreich versuchen. Er tritt mit ziemlich hohen Tönen und dem Song "Wasted Love" an.

Im Vorfeld gibt's jetzt aber noch eine große Überraschung - nämlich ein Duett mit Conchita Wurst. Im Rahmen der offiziellen YouTube-Reihe "Eurovision: A Little Bit More" präsentieren die beiden österreichischen Künstler ein Mashup aus "Rise Like a Phoenix", dem ESC-Gewinnertitel von 2014, und JJs aktuellem ESC-Lied. Abrufbar ab heute, Freitag um 18.00 Uhr unter EurovisionSongContest.

"Es war einfach überirdisch 'Rise Like a Phoenix' und meinen Song zusammenzumischen und gemeinsam mit Conchita zu performen – das hätte ich nie zu träumen gewagt. Ich hatte Gänsehaut und wir hatten auch eine richtige Gaudi dabei", so JJ dazu.