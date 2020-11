„Es ist ein Schock“: Was "Dancing-Stars"-Tänzer Stefan Herzog zu seiner Verletzung sagt

„Es ist ein Schock. Ich habe gleich gespürt, das ist ein bissl was Ernsteres und so war es dann auch“, erzählt Stefan Herzog ziemlich geknickt gegenüber dem KURIER. Für ihn ging es dann sofort ins Spital und beim MRT zeigte sich auch das ganze Ausmaß der Verletzung. „Ein Stück vom Meniskus ist ausgerissen und klemmt im Knie fest und das blockiert jetzt.“

Heute, Donnerstag, muss der Tänzer auf den OP-Tisch und kann somit auch für den Rest der Staffel mit Natalia Ushakova nicht mehr durch den Ballroom wirbeln. „Der Arzt hat gesagt, dass es kein großer Eingriff ist und dass ich nach vier Wochen schon wieder tanzen kann. Aber das ist halt trotzdem zu spät“ (das Finale ist am 27. November), meinte er wehmütig. Es schmerzt ihn besonders, da das Training gerade in dieser Woche so rund gelaufen ist (es stehen Slowfox und Paso doble auf dem Programm). „Seit dem Cha-Cha-Cha am Freitag hat sich bei Natalia noch einmal etwas gelöst. Sie war so voller Tatendrang und positiv bei der Sache. Die beste Woche bis jetzt.“

Auch Promi-Tänzerin Natalia Ushakova ist am Boden zerstört. „So viel Arbeit und Training und nun so etwas. Stefan fühlt sich verantwortlich wegen mir, und es tut ihm so leid, dass ich das jetzt alleine durchhalten muss“, meinte sie.

Nun: Ganz alleine ist der Opernstar natürlich nicht, denn Dimitar Stefanin (der ehemalige Profi-Partner von Dragqueen Tamara Mascara) wurde wieder zurück in die Show geholt und wird mit Natalia durch den ORF-Ballroom schweben.