Schreck bei Dancing Stars: Der Partner von Natalia Ushakova hat sich verletzt

Herzog hat sich bei den Proben am Knie verletzt. "Er hatte schlimme Schmerzen und musste gleich ins Krankenhaus", so eine geschockte Natalia Ushakova zum KURIER.

"Am Donnerstag wird er operiert, ein Stück vom Miniskus ist abgesplittert und muss entfernt werden", erzählt sie.

"Es tut Stefan so leid und er fühlt sich verantwortlich, dass ich das jetzt alleine durchhalten muss. So viel Arbeit und Training und nun so etwas", so Ushakova.

"Jetzt wird Dimitar für ihn einspringen und wir müssen in kürzester Zeit die beiden Choreografien von Stefan eintrainieren. Leicht wir das nicht, noch dazu sind das zwei sehr anspruchsvolle Tänze", meint die Opernsängerin.

Trauriger Nachsatz: "Das Schicksal macht es uns nicht leicht."