Tamara Mascara & Dimitar Stefanin über Dancing Stars: „Wir sind kein Experiment“

„Vor allem sollte man in diesem Land sehr vorsichtig sein, gegenüber einem Homosexuellen das Wort Experiment zu verwenden. Das empfinde ich als wahnsinnig schwierig und grenzwertig. Denn ich glaube, die meisten wissen, was nicht unweit von hier in nicht allzulanger Vergangenheit mit Homosexuellen und Experimenten passiert ist“, sagt Raphael.

Sehr schade findet er auch, dass der ganze Aufwand, den er mit seinem perfekten Dragqueen-Auftritt für die Show betrieben hat, so wenig honoriert wurde. „Selbst Juror Dirk Heidemann, der so wie ich aus der LGBT-Szene (Anmerkung: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) kommt, hat immer nur die Sendezeit genützt, mir zu sagen, wie kalt und wie düster ich bin und was für eine angefressene Ausstrahlung ich habe. Und mit keinem Wort ist honoriert worden, dass es eigentlich ein Wahnsinn ist, was ich da neben dem Tanz auch an schauspielerischer und an Make-up-Leistung drauf gelegt habe.“