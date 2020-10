Dancing Stars: Warum Tamara gehen musste und Natalia kein Mitleid wollte

„Anscheinend ist das Publikum noch nicht so bereit für eine Dragqueen anzurufen. Sie können sich nicht vorstellen, dass zwei Männer miteinander im Trainingssaal so viel Spaß haben und trotzdem so eine schöne Show liefern können“, so ihr Tanzpartner Dimitar Stefanin.

Tanzprofi und SchauTV-Moderatorin Conny Kreuter hatte es schon in ihrem „sechsten Dancing-Stars-Sinn“, dass irgendetwas Überraschendes passieren würde. „Hat dich da der Hallux gekitzelt?“, fragte Cesár Sampson augenzwinkernd, der übrigens „komplett auf dem Hinterfuß“ von Tamaras Aus getroffen wurde.