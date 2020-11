Wie sehr Dancing Stars Natalia Ushakova verändert hat

„Ich war total fertig. Ich wollte nicht mehr leben. Ich hab mir gedacht, ich bin ein Scheusal, ich nerve die Leute, sie wollen mich nicht sehen, sie ertragen mich nicht. Ich weiß nicht, wie viele Liter Tränen ich vergossen habe", gestand sie da.

Doch sie gab nicht auf, kämpfte Schritt für Schritt weiter, rechnete zwar jede Runde mit dem Rauswurf, wurde tänzerisch aber immer besser. Auch anfängliche Kommunikationsschwierigkeiten mit ihrem Profipartner Stefan Herzog wurden aus dem Weg geräumt.

"Am Anfang hatten wir einige Missverständnisse, weil ich Russin bin, ich hab ihn da so bemuttert und im Befehlston mit ihm gesprochen. Da haben wir uns oft nicht richtig verstanden und auch gestritten. Aber jetzt verstehen wir uns sehr gut und es macht Spaß. Wir mögen uns sehr, er ist der beste Lehrer und Trainer", so Ushakova.

Und das merkte man jetzt auch so richtig in der sechsten Runde beim Cha-Cha-Cha," total verbessert" war das Urteil der Jury. Selbst der sonst so kritische Balázs Ekker lobte sie. "Sie hat Respekt gegenüber dem Tanzen gezeigt und ihre Technik verbessert sich von Woche zu Woche."