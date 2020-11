Dancing Stars: Und wieder hat es sich für einen Promi ausgetanzt

Der Samba von Moderator Norbert Oberhauser und Catharina Malek kam bei der Jury so gar nicht gut an. "Standard steht dir besser", meinte Dirk Heidemann noch recht diplomatisch, nicht aber Karina Sarkissova: "Ich bin eigentlich Ihr Befürworter, aber nein, so nicht. Das war eher eine Parodie auf einen Samba. Mich hat das ein bisschen an eine rollige Katze im Mai erinnert." Dafür gab es dann auch nur 14 Punkte.