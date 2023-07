Erneute Kritik: Was Ex-Juror Dirk Heidemann noch über "Dancing Stars" zu sagen hat

Er muss sich nach eigenen Worten kein Blatt mehr vor den Mund nehmen, lebt jetzt nach einem Satz aus dem Heinrich-Heine-Gedicht „Doktrin“: Schlage die Trommel und fürchte dich nicht. „Und auch sonst bin ich eher in so einem Modus von Angela Merkel – Wohlfühlterminen. Ich mache das, was mir Spaß macht“, so der Tanzsporttrainer und ehemalige „Dancing Stars“-Juror Dirk Heidemann im KURIER-Talk.

Von 2017 bis 2020 saß er am Jurypult, wurde dann aber „sehr unfreundlich verabschiedet“. Wenig freundlich auch seine Worte, die er für die ORF-Show noch übrig hat. „Es ist jetzt absolut unspektakulär, unglamourös, langweilig und bis an die Grenze zur Geschmacklosigkeit“, meint er.

„Die Jury ist langweilig und schlecht angezogen, die Kameraführung ist eine Katastrophe.“ Besonders kritisch sieht er den Einsatz von Jurorin Maria Angelini-Santner und dass sie im ORF auch als Wiener-Walzer-Weltmeisterin tituliert wird. „Die versuchen jetzt aufgrund fehlender Prominenz im Tanzsport, diese Tanzschulbesitzer zu Weltmeistern zu machen“, so sein Vorwurf.