Ex-Dancing-Stars-Juror Dirk Heidemann: Seine Mutter hatte Probleme mit seiner Homosexualität

„Ich war damals so anarchistisch drauf. Ich bin mit Schulterpolstern und vollem Make-up losgegangen. Ich hatte niemals Probleme damit, meine Mutter schon, mein Vater nicht.“ Was ihn besonders verletzt hat, war, dass seine Mutter gemeint hatte, „ich sollte nicht diesen Beruf ergreifen als Tanzlehrer. Das hat mich sehr verletzt, weil sie meinte, man soll mich nicht sehen. Und dann hab’ ich gesagt: ,Jetzt erst recht.’ Dann hab ich solch’ einen Ehrgeiz entwickelt und ich bin ja weltbekannt geworden als Tanztrainer.“

Natürlich war er auch immer wieder Homophobie ausgesetzt. „Aber das ist mir wurscht. Wenn einer kommt und irgendwas sagt – das war mir immer schon egal, da hab ich nie drauf gehört.“

Einmal wurde er sogar aus modischen Gründen verhaftet. Er trug nämlich in jener Nacht ein besonders auffälliges Thierry-Mugler-Outfit. „Das war wegen des Vermummungsverbots, weil es da Unruhen wegen der Hausbesetzer gab, 1980 in Berlin. Und ich hatte etwas an, das aussah wie eine Vermummung und dann bin ich aus modischen Gründen verhaftet worden und durfte zwei Stunden in eine Zelle. Dann haben sie meinen Ausweis kontrolliert und gemerkt, dass eh alles in Ordnung ist“, erinnert er sich lachend.