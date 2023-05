"Dancing Stars"-Siegerin Missy May: Ich werde mir Tanz-Rollen zutrauen"

Und für ihre Karriere als Musicalsängerin hat sie ohnehin einen Riesen-Fortschritt gemacht. "Ich werde in diversen Stücken, die ich spielen werde, mir auch Tanz-Rollen zutrauen. Und ich werde da auch keine Angst mehr haben. Das werde ich hinkriegen und wenn nicht, dann rufe ich den Mitko an", grinste sie. So hat sie etwa eine Rolle im Musical "Titanic" (die Premiere ist am 24. Februar auf der Bühne Baden) angenommen, wo sie auch tanzen muss.

Und Dimitar Stefanin zieht es nach Dubai. "Das Projekt ist für das Jahr 2024 angesetzt. Das ist ein Ball, der organisiert wird. Und ich habe die Ehre, hoffentlich die Choreografie und die Organisation rund um die Eröffnung zu übernehmen. Das wird auch das erste Mal sein, dass ich im Ausland einen Ball choreografieren darf", erzählte er freudestrahlend.

Was die beiden an "Dancing Stars" am meisten vermissen, sehen Sie im Video oben.