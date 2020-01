Diesem Mann vertrauen Schwarzenegger, Swarovski und Co. beim Hauskauf

Angefangen hat aber alles in einem Friseursalon, denn bevor Hagsteiners Vater das erste Immobilienbüro in Kitzbühel eröffnete, war er (genauso wie sein Sohn) für die Haare zuständig. „Da haben wir Leute gehabt, die sich eben nicht nur einen Haarschnitt leisten konnten, sondern auch Wohnungen und Häuser.“ Und eines Tages schneite eben auch Filmlegende Romy Schneider in das Friseurgeschäft.