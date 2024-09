Begräbnis von Richard Lugner: Norbert Hofer würdigt ihn als "Baumeister der Gesellschaft"

"Ich bedaure sehr, dass du jetzt, wo du dein privates Glück gefunden hattest, es unerklärlicherweise nur so kurz genießen durftest", sagte sie. "Du warst der großzügigste Freund und Mensch, den man sich wünschen konnte", würdigte sie Lugner.

In Vertretung von Bundeskanzler Karl Nehammer nahm Familienministerin Susanne Raab (beide ÖVP) an den Trauerfeierlichkeiten teil. Der Musiker Dennis Jale sang die Lieder "Always On My Mind" , "Amazing Grace" und eine eigens angepasste Version des Elton John-Songs "Candle In the Wind".