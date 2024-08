Richard Lugner: Letztes Geleit für den "letzten Gentleman"

De mortuis nihil nisi bene, also über Tote nichts als Gutes (zu sprechen), bedeutete ursprünglich, Verblichenen nach Tunlichkeit nur Zutreffendes und Wahrhaftiges nachzusagen. Es gilt nicht für die Betulichkeit der Hinterbliebenen – und schon gar nicht für die Innenansichten von Außenstehenden.

Angesichts der vielstündigen TV-Berichterstattung auf bis zu fünf Sendern lässt sich (zu)trefflich resümieren: Der Abschied von Richard Lugner geriet zum City-Marathon der Scheinheiligsprechung.

Mildernde Umstände

Wer da von Station zu Station "zappte", dem wurde zappenduster vor Augen. Dem oe.24-Reporter gefiel das "sehr rahmenvolle Setting der Trauerlichfeierkeiten", wohl nicht zuletzt, als sein Chef im Studio die vielen Fotografen bemerkte, "die meisten von uns, schön wär’s, wenn sie uns net den Blick verrammeln", etwa auf "Mausi Lugner, einer der eindrucksvollsten Gäste, wir sehen sie nur von hinten, die weint praktisch fürchterlich".

Sehr hübsch auch "die sogenannten VIP-Plätze mit 200 Eingeladenen und 150 Dazu-Agierten", zum Beispiel Peter Westenthaler, der "Lugner einfach A Revoir sagen" wollte. Au weh. Da spielte die violette "Stola" des Dompfarrers auch keine Rolle mehr. Zumal der Schutzherr im Faber-Castell "jetzt angeblich noch ein paar Gebete sprechen wird".

Nicht unlustig ferner, dass auf ATV, Puls 24 und Joyn Reporter Dominic Heinzl Interviewpartnerin Anastasia Sokol als "Spatzi" ansprach, was dem ungerührten "Katzi" nicht einmal gegen den Strich ging. Dafür blieb die kluge Frage an Toni Faber, ob er denn "öfter bei Lugner war, als Lugner bei ihm", einem technischen Gebrechen geschuldet, leider Gottes unbeantwortet.

Dafür wies Faber in seiner Messe (im violetten Talar) auf eine Lugner-Stelle bei Lukas hin: "Herr, sei mir Sünder gnädig." Sechs Ehen und eine Exkommunizierung (2007 durch den emeritierten Salzburger Bischof Laun wegen der Eröffnung einer Abtreibungsberatung in der Lugner City) schützen nicht vor dem Einlass ins Herz der Katholiken, ja nicht einmal vor der Trauerrede eines zum Protestantismus konvertierten Nationalratspräsidenten – Norbert Hofers Modell für den religiösen Weltfrieden am Tag der Ökumene.

Auf ORF III gewährte Lisbeth Bischoff in wohltuend relativierender Unaufgeregtheit dem Verstorbenen in all seinem irdischen Tun "mildernde Umstände", habe er doch "sein eigenes Geld verprasst".

Roland Adrowitzer bewunderte Lugners Vorstoß "in die Kathedrale der TV-Nachrichten (ARD-Tagesschau)". Unwiderlegbar jedenfalls die Moderatorin auf ATV, Puls 24, Joyn – Frühling oder Blümel: "Ob man ihn mochte oder nicht, er hat polarisiert."

von Dieter Chmelar