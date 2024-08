Simone Lugner bittet um Verständnis: "Ich möchte in Stille trauern"

Seit dem Tod von Baumeister Richard Lugner am 12. August hat sich seine Witwe Simone Lugner aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und wollte auch keine Interviews geben.

Nun bittet sie auf Instagram abermals um Verständnis für ihre Situation. "Ich möchte in Stille trauern, und in Ruhe meinen schmerzlichen Verlust verarbeiten. Ich weiß, dass das einige nicht verstehen, für mich ist es aber gerade das, was mein Körper und meine Seele brauchen", schreibt sie.

Auch beim Begräbnis von Richard Lugner am 31. August in der Kaasgrabenkirche und dem Grinzinger Friedhof sind keine Medien oder Schaulustigen erwünscht.