Auch Schauspielerin Ornella Muti trauert um Richard Lugner

"Mit tiefer Trauer habe ich vom Tod von Richard Lugner erfahren. Ein außergewöhnlicher Mensch hat uns verlassen, der in vielerlei Hinsicht Spuren hinterlassen hat. Richard war ein Mann von großem Charisma und beispiellosem Unternehmergeist. Es war mir eine Ehre, ihn kennenzulernen und an seiner Seite unvergessliche Momente zu erleben", schreibt Muti.

Außerdem hob sie auch seine Tanzkünste hervor. "Er ist ein wunderbarer Tänzer und Gentleman der alten Schule. Seine Herzlichkeit und sein Humor haben ihm nicht nur in Österreich, sondern weit darüber hinaus Freunde und Bewunderer gebracht. Er war ein Mann, der das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen zu schätzen wusste, und er hat stets alles daran gesetzt, Menschen Freude zu bereiten. In diesen schweren Stunden gilt mein tief empfundenes Mitgefühl seiner Familie und allen, die ihm nahe standen. Möge er in Frieden ruhen, und möge sein Erbe in den Herzen all jener weiterleben, die das Glück hatten, ihn zu kennen."

Auch Priscilla Presley, Lugners letzter Opernballgast, hat sich bereits im Kondolenzbuch eingetragen.