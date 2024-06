Der große Tag ist da! Heute heiratet Richard Lugner zum sechsten Mal

Jetzt wird es ernst für Richard Lugner (91), denn er traut sich noch ein sechstes Mal. Heute, Samstag, steht die Hochzeit mit Simone Reiländer (42) an. 50 Gäste sind geladen und da will der Baumeister natürlich nichts dem Zufall überlassen und hat einen ganz genauen Ablaufplan erstellt.

"Der Herr Lugner ist 91 und hat meinen ganzen Respekt. Er hat ja wirklich was geleistet in seinem Leben und hat noch immer so eine Lebensfreude. Er strahlt noch immer so eine Dynamik aus. Er ist alles andere als ein alter Mann."

Und auch für Simone wird mit der heutigen Hochzeit ein großer Traum wahr: "Alles, was ich an einem Mann wollte, ist so, wie der Richard ist - einen erfolgreichen Man, der was darstellt, an den man sich anklammern kann, zu dem man aufschauen kann und von dem man etwas lernen kann".