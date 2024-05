Mausi-Millionär Ernst Prost: "Sie hat mich geschnappt"

Seit die österreichische Society-Lady Christina Lugner (ewige 29) und der bayrische Millionär Ernst Prost (67) ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, sind sie Fixstarter in den heimischen Society-Schlagzeilen. Am Dienstag trafen die beiden das Musik-Duo "Seiler & Speer" im Schweizerhaus, nicht nur, weil dort das große Stadionkonzert (19. Juli 2025) ankündigt wurde, sondern Ernst Prost auch ein großer Fan der beiden Musiker ist. Die Liebe zu "Mausi" machte er übrigens auch bei einem "Seiler & Speer" Konzert öffentlich.

"Die zwei Jungs haben fantastische Texte geschrieben, die sehr berührend sind und tief gehen und Missstände in der Gesellschaft aufgreifen und fehlgeleitete Menschen skizzieren. Ich kenne die Texte sehr gut, weil ich mir das Sing-Heftl gekauft habe mit der Übersetzung ins Deutsche, weil sonst kommst du nicht mit als Deutscher", lacht er.

Mit dem KURIER sprechen die beiden dann natürlich auch über ihre frische Liebe. Auffällig dabei, dass die sonst so redefreudige "Mausi" diesmal eindeutig ihrem Ernst den Vortritt überlässt und sich nur manchmal einmischt, wenn er etwas erzählt, was ihr nicht so ganz gefällt.

"Sie ist ja ein Fan von mir, sie hat mich geschnappt", grinst er etwa. "Ach, komm, jetzt sag, wie es wirklich ist", bittet sie ihn. "Der Satz war ja noch nicht zu Ende", kratzt Ernst Prost noch einmal die Kurve. "Ich bin froh, dass sie mich geschnappt hat, weil sie ein sehr, sehr lieber Mensch ist. Weil sie entgegen der öffentlichen Erscheinung - Medienprodukt Christina Lugner -, das sie ja ist, immer nett und immer höflich ist und mit viel Empathie durchs Leben geht. Sie respektiert jeden. Mich genauso wie ich jetzt ausschaue bis zum Oberkellner oder der Klofrau. Sie hat immer den gleichen Respekt den Menschen gegenüber."

Außerdem würde Christina zu Hause auch für ihren Ernst kochen. "Sie macht mir Brunnenkresse und Brennesselsalat, dafür isst sie dann Weißwürste mit Senf und Brezn", meint er lachend.