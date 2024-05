Neuer Mann für Christina Lugner: Sie liebt einen Öl-Millionär

Dennoch verriet sie exklusiv gegenüber dem KURIER, dass am 3. März 2024 ein neuer Mann in ihr Leben getreten ist. Und das ist kein Geringerer als der deutsche Öl-Millionär Ernst Prost .

Längere Zeit war es still um das Liebesleben von Christina "Mausi" Lugner . Auch jetzt möchte sie ihre neue Beziehung - anders als ihr Ex-Mann Richard Lugner - nicht in der Öffentlichkeit breitgetreten wissen.

Genauer gesagt "in seine sexy Ausstrahlung", grinste Christina im KURIER-Talk. "Er ist einfach ein liebenswerter Mensch."

Am Sonntag wurde der Muttertag gemeinsam in Wien gefeiert. Da war auch Ex-Mann Richard Lugner dabei. "Ich kenne ihn erst seit fünf Minuten", lachte Lugner im KURIER-Telefonat über den neuen Freund seiner Ex.

Nach den Feierlichkeiten wird Christina ihren Ernst in Deutschland besuchen.