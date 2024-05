Was Richard Lugner von der neuen Liebe seiner Ex Christina hält

Eigentlich sollten ja jetzt mit der Hochzeit (am 1. Juni) des Baumeisters und seiner Simone richtige Lugner -Festspiele in den Medien sein, aber seine Ex Christina macht ihm mit ihrer neuen Liebe zu Öl-Millionär Ernst Prost die Schlagzeilen streitig.

Natürlich kann der Herr Baumeister die neue Liebe nicht unkommentiert lassen. Gegenüber dem KURIER erklärte er, den neuen Mann an Mausis Seite erst am Muttertag kennengelernt zu haben. gegenüber der deutschen Bild meinte er jetzt: "Er sieht doch etwas verlottert aus."

Auch kann Lugner nicht wirklich nachvollziehen, dass Prost mit 67 Jahren nicht mehr täglich in einem Büro sein will. "Er scheint ein netter Kerl zu sein. Aber wir beide haben doch sehr divergierende Ansichten. Prost will sein Leben genießen und Motorrad fahren – und ich will mit 91 Jahren immer noch arbeiten und bin täglich im Büro."