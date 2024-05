Richard Lugner ist im Hochzeitsstress und verrät neue Details

Wenige Wochen vor seiner sechsten und nach eigenen Angaben auch letzten Hochzeit am 1. Juni ist Richard Lugner (91) im Stress. "Es ist noch sehr viel zu tun", sagte der Baumeister am Montag der APA. Immerhin steht die Location bereits fest: Lugner wird seine Lebensgefährtin Simone Reiländer am frühen Nachmittag im Steinernen Saal 2 im Wiener Rathaus heiraten.

Kritik an seiner neuerlichen Hochzeit wollte der vierfache Vater schon im Vorfeld nicht aufkommen lassen. "Jede Beziehung, die ich eingehe, bringt finanzielle Vorteile für die Partnerin. Um das zu verhindern, müsste ich weiter alleine leben, das will ich nicht und so haben wir zusammengefunden", so der Baumeister.

Außerdem stünden auch die Sterne auf seiner Seite. Während Ehefrau Nummer fünf, Cathy, von der Star-Astrologin Gerda Rogers als "nicht passend" qualifiziert wurde, fiel das Urteil bei Simone als "ideal passend" aus. "Das stimmt auch. Wir gehen gemeinsam aus. Sie kümmert sich um meinen verwilderten Garten und züchtet Bio-Gemüse", meinte der Baumeister.