Erstes Schnitzerl in Wien: So tickt der neue Mann von Christina Lugner

Aber, wer ist eigentlich der neue Mann an "Mausis" Seite?

So sah Ernst Prost früher aus

Der Ex-Chef des Mineralölherstellers "Liqui Moly" (Hersteller von Motoröl und Schmierstoffen) ist seit Februar 2022 im Ruhestand. Davor war er rund um die Uhr für seine Firma, die er zu einem Milliarden-Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern gemacht hat, da. Im Ruhestand kaufte er sich ein Haus auf Teneriffa und eines in Oberbayern, veränderte auch sein Aussehen - Vollbart und längere Haare.

Ehefrau Kerstin, die bis dato das stressige Leben ihres Mannes mitgemacht hat, hatte u. a. damit keine große Freude. "Ich war ja immer mit meiner Firma verheiratet. Kerstin und ich haben das toll hingekriegt", erzählte er in einem Bild-Interview.

Doch nach 15 Jahren folgte im März 2023 die Trennung. "Kerstin hat am 1. März ihre Zahnbürste eingepackt und ist gegangen. Nach 15 Jahren, aber in gegenseitigem Einvernehmen." Sprich, man habe sich in aller Freundschaft getrennt.