"Dancing Stars": Tränen bei Jasmin Ouschan und Rahoma als David Bowie

Die magischen Momente fielen jedoch nicht nur emotional, sondern durchaus auch temporeich aus. Eine Zeitreise in die 80er gab es dank Schauspieler Faris Rahoma und Kati Kallus: Sie ließen David Bowies „Let’s Dance!“ in der Live-Version mit Tina Turner erklingen – und Rahoma verwandelte sich mit blond gefärbten Haaren für einen Abend in Bowie. Am Ende wurde es knapp: „Da müssen wir uns ganz herzlich bei unseren Fans bedanken, die uns unterstützt haben. Von der Punkteanzahl waren wir ja ziemlich weit unten. Es kann schnell vorbei sein, was man gar nicht wahrhaben will“, sagt Rahoma, der sich in der nächsten Woche noch mehr reinhängen wird.