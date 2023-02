Dancing-Stars-Kandidat Kartnig hat schon 6 Kilo abgenommen: "Muss mich bemühen"

Auch Ex-Sturm-Boss Hannes Kartnig (71) wagt sich ab 3. März aufs glatte Dancing-Stars-Parkett. Und da möchte er sich beweisen. Bereits in seinem Urlaub hat er Tanzschritte geübt und schon brav sechs Kilo abgenommen.

"Es erwarten sich so viele Leute von mir etwas, weil ich im Sport ja viel bewegt habe, und jetzt tanzt der, jetzt soll er zeigen, was er kann und nicht immer nur reden und die Leut’ am Schmäh halten. Und das ist natürlich für mich auch eine Herausforderung. Ich muss mich bemühen, aber die Frage ist nur, wie schaffe ich das konditionell? Weil ich bin ja schon in einem Alter, wo man normal nur mehr liegt und sitzt", meint er lachend zum KURIER.