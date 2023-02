Warum Gastronomin Eveline Eselböck unbedingt bei Dancing Stars mitmachen wollte

Ein Zeichen will Gastronomin Eveline Eselböck (62) mit ihrer Teilnahme bei "Dancing Stars" setzten – und zwar eines für die Frauen ihrer Generation.

"Dass wir damit auch der Jugend zeigen, dass man vor dem Älterwerden keine Angst haben braucht und dass es nichts Schlimmes oder Böses ist. Man muss sich nicht unters Messer legen, sondern man kann die Persönlichkeit auch so ausdrücken. Man kann zeigen, wie viel Freude man im Älterwerden noch hat. Man kann alles sagen, was man sich in der Jugend nicht getraut hat. Man kann alles machen, was nie peinlich wird, weil, man hat nichts mehr zu verlieren, und das ist jetzt positiv gemeint. Das finde ich schon ganz, ganz wichtig", erzählt sie im KURIER-Gespräch.

Tanzen wird sie übrigens mit Peter Erlbeck (40), der zum ersten Mal mit dabei ist. "Ich bin sehr zufrieden und sehr begeistert, dass Eveline meine Tanzpartnerin ist, weil sie strahlt und die notwendige Energie mitbringt", meint er.

Ein bisserl Respekt hat Eselböck schon vor ihrem Tanzpartner und auch Respekt vor der neuen Herausforderung. "Aber ich werde alles schaffen. Ich denke mir, ich habe bis jetzt alles geschafft und es ist wie gesagt ganz, ganz wichtig, dass man diese Generation wieder rauslockt und sagt, wir sind noch nicht gestorben."