Dancings-Stars-Sieger 2021: Mit welcher Promi-Dame Danilo Campisi gerne tanzen würde

Was war das nicht für ein emotionaler Moment als die Namen Caroline Athanasiadis und Danilo Campisi fielen und sie zu den Siegern von "Dancing Stars 2021" gekürt wurden.

Im KURIER-Talk ließen die beiden ihre Reise noch einmal Revue passieren. Danilo Campisi erzählte etwa, dass ihn mit Juror Bálazs Ekker "eine Hassliebe" verbindet.

Und Kabarettistin Caroline Athanasiadis entdeckte durchs Tanzen auch ein Stück weit ihre Weiblichkeit. "Ich wurde von Anfang an in eine Schublade gesteckt und habe immer Hosenrollen bekommen. Dass ich jetzt einmal wirklich Frau sein konnte mit einem männlichen Tanzpartner, habe ich bis dato nie ausleben können. Oder man hat es einfach nie in mir gesehen oder mir nicht zugetraut."

Das ganze Interview: