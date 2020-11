Conny Kreuter im Finale von Dancing Stars: „Möchte gern diesen Stern gewinnen“

Die heurige Staffel Dancing Stars ist wirklich eine besonders große Herausforderung: Eine Unterbrechung aufgrund des ersten Lockdowns, zwei Corona-Ausfälle und Stunden um Stunden hartes körperliches Training später, hat es jetzt aber neben Michi Kirchgasser (35) mit Vadim Garbuzov (33) und Silvia Schneider (38) mit Danilo Campisi (32) auch Profitänzerin und schauTV-Moderatorin Conny Kreuter (34) gemeinsam mit ihrem Promipartner Cesár Sampson (37) ins Finale (ORF 1, 20.15) geschafft.

„Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es ist Aufregung, wahnsinnige Müdigkeit, unglaubliche Freude und Dankbarkeit, dass wir in diesen Zeiten überhaupt performen dürfen. Alles durcheinander. Also komplettes Gefühlschaos“, so Kreuter im KURIER-Gespräch.