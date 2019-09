Andreas Gabalier und Silvia Schneider: Ihre Liebe in Bildern

"Als Freunde wünschen wir uns Verbundenheit ein Leben lang, Loyalität, Zurückhaltung und Vertrauen, bis wir nicht mehr atmen können. Als Paar wünschen wir uns, dass die neuen Wege, die jeder für sich einschlagen wird, nur einen kurzen Moment lang weh tun werden", so Schneider in ihrem Facebook-Post. Viel Zeit sollen die beiden nicht mehr miteinander verbracht haben: beim Hahnenkammrennen 2019 in Kitzbühel traten sie noch Seite an Seite auf.