Andreas Gabalier und Silvia Schneider haben sich getrennt

Sie galten als eines der absoluten Traumpaare in der österreichischen Promi-Szene. In letzter Zeit sah man Moderatorin Silvia Schneider und Volks Rock 'n' Roller Andreas Gabalier aber kaum noch zusammen. Er machte Motorradurlaub mit seinen Freunden, sie zog es unter die warme Sonne Mexikos.

Auf Facebook bestätigte Silvia Schneider nun, was viele bereits vermuteten: Das Liebes-Aus. " Nachdem es uns einfach nicht vergönnt wird, in unserer eigenen Geschwindigkeit über Dinge nachzudenken, zu sprechen und zu reflektieren.... mit Geduld, Feingefühl und viel Verständnis... und unwahre Spekulationen überhand nehmen... versuchen wir nun auf diesem Wege, das zu sagen, was für uns bis jetzt unaussprechlich war", schreibt Schneider.