Gabalier im Wiener Stadion: Feierstunde mit Früher-Fetisch

Andreas Gabalier liegt am Boden. Und das ausgerechnet am höchsten Gipfel: Am Samstagabend feierte der Schlagersänger im Ernst-Happel-Stadion in Wien die ersten zehn Jahre seiner in jeder Hinsicht einzigartigen Karriere. Die jüngste Erkrankung steckte ihm dabei noch merkbar in den Knochen: Immer wieder musste der Musiker Erholungsmomente einschieben.

Trotzdem gab es eine Marathon-Show – und genügend Gelegenheit zum Rückblick auf zehn Jahre Masse und Tracht.