Andreas Gabalier-Fans wollen nach Trennung trösten

Böse Medien, treue Fans

"Egal was journalistische Randgruppen von sich gegeben haben, ihr seid hinter mir gestanden", rief Gabalier dem Publikum während seines Auftritts im Wiener Ernst Happel-Stadion im vergangenen August zu und verwies damit auf seine zahlreichen medialen Kontroversen. Die "schräge, negative Berichterstattung" mache lediglich "ein Prozent" der Gesamtheit aus, sagte er. De facto steht Gabalier immer wieder in der Kritik, ein frauenfeindliches, homophobes, rechtsextremes Weltbild zu vertreten - was er selbst stets abstreitet. Seine Fangemeinde hält jedenfalls weiterhin zu ihm. Mehr als 1.600 Kommentare kann man unter seinem Post zum Beziehungs-Aus bereits lesen.