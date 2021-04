Aussagen der Erzbischofs undeutlich: Harrys zweite Hochzeit hatte doch Berechtigung

Das Thema erhitzt derzeit die Gemüter von Royal-Fans und -Kritikern gleichermaßen: Haben sich der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan - wie im vielbeachteten Interview mit Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey angedeutet - still und heimlich bereits vor dem offiziellen Medienspektakel das Jawort gegeben?

Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby sagt "nein". Er hatte der Darstellung der beiden widersprochen, wonach sie drei Tage vor seiner Traumhochzeit in Windsor im Mai 2018 getraut worden seien. "Die juristische Trauung war an jenem Samstag. Ich habe die Hochzeitsurkunde unterzeichnet (...)", sagte das Oberhaupt der anglikanischen Kirche in England der mehreren europäischen Zeitungen in einem Interview, das am Mittwoch veröffentlicht wurde.