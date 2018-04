Ausländerfeindlich? Geissens streiten sich mit Rap-Fans

Morddrohungen gegen Geiss

Auf Facebook hagelte es nach diesen Meldungen einen Shitstorm für die Millionärsgattin, die ihr Jetset-Leben mit der Kamera begleiten lässt, aber es gab auch genügend Zustimmung für ihre Aussage.

Angeblich waren es vor allem Ausländer, die Carmen im Netz beschimpften und ihr sogar mit Mord drohten. Daher sah sich ihr Mann Robert Geiss offenbar bemüßigt, auch noch seine Meinung abzugeben und seine Frau zu unterstützen.

Bleibt im eigenen Land

"Die ganzen Ausländer, die uns so beschimpfen, in Deutschland alle ihre Gelder beziehen, warum seid ihr denn noch dort?", schrieb er auf Instagram. "Ihr könnt alle in Euren Ländern f..., die ihr wollt (...) Das müsst ihr nicht mit unseren Frauen tun. Macht das mit Euren eigenen Frauen dann wäre es geil, und alles bleibt im eigenen Land!"