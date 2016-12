Der TV-Sender RTL II lässt sich das Luxusleben der Geissens offenbar einiges kosten. Die Bild Zeitung hat die Verträge mit der Millionärsfamilie publik gemacht. Demnach sollen Robert (52) und Carmen Geiss (51) 2,4 Millionen Euro pro Staffel für ihre Reality-Show kassieren.

Sender zahlt Party und Essen

Angeblich zahlt der Sender auch das Catering auf ihrer Jacht in der Höhe von 15.000 Euro. Sogar die Geburtstagsparty von Tochter Shania soll RTL II spendiert haben. 12.000 Euro hat die Luxus-Sause verschlungen – für die Geissens war sie gratis.

Foto: RTL II

Außerdem erhält das Paar zusätzlich noch 60.000 Euro für jede abgedrehte Folge. In der Regel werden 15 Folgen pro Staffel gedreht.

Schon vor einiger Zeit wurde gemunkelt, dass die Familie nicht so reich ist wie es in ihrer Show den Anschein macht. Millionäre sind Carmen und Robert aber mit dieser fürstlichen Gage spätestens seit ihrer Reality-Show doch geworden.

Am 2. Jänner starten neue Folgen der Doku-Show, 12 Staffeln gibt es bislang.

