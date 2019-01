Ausgedient? Karriereflaute bei Heidi Klum

Model Tyra Banks habe Medienberichten zufolge ihren Job als Jurorin bereits an den Nagel gehängt und soll 2019 fix nicht mehr mit dabei sein.

Nun könnten weitere Veränderungen bei der amerikanischen Erfolgsshow anstehen. Wer die bisherigen Jurymitglieder ersetzen soll, sei nicht bekannt. "Es wurde nicht viel Wirbel darum gemacht, wer nachfolgen soll. Aber Simon ist bereit für neue Juroren", behauptet der vermeintliche Insider weiter.

Heidi macht sich zum Mittelpunkt bei GNTM

Bleibt also wohl nur noch Klums Langzeitprojekt "Germany’s Next Topmodel", das am 7. Februar in die 14. Staffel startet. Doch auch hier hatte die deutsche Businessfrau in den vergangenen Jahren mit sinkenden Einschaltquoten zu kämpfen. Aus diesem Grund sollen für die kommende Staffel erhebliche Veränderungen anstehen.

Gerüchten zufolge soll es heuer zum ersten Mal keine festen Jury-Plätze neben Heidi Klum geben. Stattdessen sollen verschiedene prominente Gastjuroren Klum bei der Bewertung der "Mädchen" helfen. Ihr langjähriger Kollege Thomas Hayo hatte bereits vergangenes Jahr angekündigt, dass er bei GNTM aussteigen wird. Auch Modemacher Michael Michalsky soll 2019 nur noch als Gast mit dabei sein.

Ob Klum im Alleingang die strauchelnden Quoten wird retten können?

Wirklich beliebt scheint sich Heidi damit nicht zu machen, dass sie sich künftig zum einzigen Star ihrer Sendung erheben will. Immerhin wurde ihr in der Vergangenheit schon mehrfach nachgesagt, dass sie mit Konkurrenz in ihrer Show nicht umgehen könne. Umfragen zufolge zählten Wolfgang Joop und Bruce Darnell bisher zu den beliebtesten GNTM-Juroren. Letzterer flog 2008 aus der Show. Damals wurde gemunkelt, Heidi habe es nicht ertragen, dass Darnell besser bei den Zuschauern ankam als sie.