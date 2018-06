Thomas Hayo verlässt GNTM: Bruch mit Heidi Klum?

Für viele Fans von Germany’s Next Topmodel dürfte diese Meldung schwer zu verdauen sein: Thomas Hayo verlässt nach 8 Jahren als Juror die Show. Hinter den Kulissen wird über den Grund für seinen Ausstieg spekuliert.

Hayo verkündet GNTM-Aus

"Bei aller Freude über die vergangenen Jahre habe ich (...) gemerkt, dass es jetzt für mich an der Zeit ist, erst mal eine GNTM-Pause einzulegen und neue Wege zu gehen", erklärte der 49-Jährige auf Instagram. Künftig wolle er sich eigenen Projekten widmen: "Ich möchte aber Dinge, die ich lange vernachlässigt habe, wieder stärker in den Fokus meiner Aktivitäten rücken. Mein New Yorker Leben, meine dortigen Freunde und viele Projekte, die mir am Herzen liegen, sowohl für meine Werbekunden, als auch in Sachen neue Abenteuer im TV-Bereich."