August Alsina "konnte nicht länger über Affäre mit Pinkett Smith schweigen"

Smith, Pinkett Smith und Alisa: Ende gut, alles gut?

Nun äußerte Alsina sich erneut über seine einstige Beziehung zu Pinkett Smith. Er habe es quasi als seine Pflicht gesehen, sich über die Affäre zu äußern, sagt er gegenüber dem People-Magazin. "Ich lebe wirklich sehr privat", sagt der 27-Jährige." Die Leute haben nie viel über mein Liebesleben gewusst, weil es nicht wichtig ist."

Als die Gerüchte, dass er eine Affäre mit Pinkett Smith hatte, aber begonnen haben, seine Karrierezu beeinflussen, habe er schließlich das Gefühl gehabt, nicht länger schweigen zu können, so Alsina, der sich seit dem Tod ihrer Eltern um seine drei Nichten im Alter von elf bis 14 Jahren kümmert.

"Ich habe mich nie wirklich darum geschert, was die Leute über mich denken, bis meine persönlichen Angelegenheiten begannen, in mein Geschäftsleben einzudringen", sagte er. "Ich muss mich um drei Kinder kümmern. Ich möchte eines Tages als ehrlicher Mann begraben werden. Ich kann nur die Wahrheit sagen", so Alsina weiter.

Im Juli hatte das Hollywood-Ehepaar erstmals öffentlich gemeinsam über die Affäre der Schauspielerin gesprochen. Sie seien als Paar durch eine "sehr schwierige Zeit" gegangen und hätten die Beziehung vorübergehend beendet, als Jada Pinkett Smith eine "Verstrickung" mit dem 27 Jahre alten August Alsina begonnen habe, sagten die beiden in ihrer Online-Show "Red Table Talk". Trotz des öffentlichen Diskurses habe Alsina seine Beziehung zu den Smiths nicht gelitten. "Es ist nur ein Teil des Lebens und ein Teil der Reise", meint er gegenüber People. "Da ist viel Liebe. Manchmal ist die Wahrheit kompliziert und schwierig." Ihr Verhältnis zueinander sei aber nicht "zerstört".

Inzwischen hätten sie sich wieder versöhnt, so Will und Jada Pinkett Smith. Das Paar ist seit 1997 verheiratet und hat zwei Kinder. Will Smith wurde als Rapper unter dem Namen The Fresh Prince berühmt und hatte als Schauspieler unter anderem Rollen in der Sitcom "Der Prinz von Bel-Air", sowie Filmen wie "Men in Black", "Ali" und "Das Streben nach Glück". Jada Pinkett Smith spielte zuletzt in Filmen wie "Angel Has Fallen" und "Bad Moms".