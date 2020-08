Hat Jason Derulo Will Smith wirklich die Zähne ausgeschlagen? Ein Detail verrät sie

"Spaß" dürfte ihm der Grund, wieso Derulo vor einigen Wochen aber wieder zum Gesprächsthema Nummer 1 wurde, nicht gemacht haben: Er habe die "Maiskolben-Challenge", bei der ebendieser an einer Bohrmaschine befestigt und so verspeist werden soll, "schon immer mal ausprobieren wollen", so der 30-Jährige damals in einem Video, das ihn zeigt, kurz bevor er sich dabei brutal die Zähne ausschlägt.

Bis heute ist nicht klar, Ob es sich dabei tatsächlich um einen Unfall handelte, oder ob sich Derulo schlicht einen Spaß mit seinen Fans erlaubt hatte.