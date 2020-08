Will und Jada Pinkett Smith: 10 Angestellte positiv auf Corona getetstet

Westbrook Inc, die 2019 von Jada Pinkett und Will Smith gegründete Produktionsfirma, sieht sich mit einem Corona-Ausbruch konfrontiert. Wie zunächst unter anderem Pag Six berichtete, sollen mindestens zehn Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden sein.

Produktionsfirma bestätigt positive Fälle

Inzwischen wurden die positiven Fälle im Unternehmen der beiden Hollywoodstars in einem Statement bestätigt.

"Wir haben 10 positive Tests erhalten, die Crew-Mitglieder in Quarantäne geschickt und diese werden auch weiterhin in Quarantäne bleiben", heißt es darin. Inzwischen seien alle zehn betroffenen Angestellten erneut getestet worden und seien inzwischen wieder negativ.

"Wir werden uns weiterhin daran halten, den offiziellen Richtlinien zu folgen und das Sicherheitsprotokoll einzuhalten", wird in dem Statement außerdem versichert.